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TRT Haber 17.07.2023 07:15

"Yerinde Dönüşüm" projesine başvurular bugün başlıyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm" projesine başvurular bugün başlıyor. Depremden etkilenen 11 ilde kendi ev ve iş yerlerini yapmak isteyenlere hibe ve faizsiz kredi verilecek. Projeden yararlanmak isteyenler yapım ve dönüşüm ofislerinden bilgi alıp, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

"Yerinde Dönüşüm" projesine başvurular bugün başlıyor

Depremden etkilenen 11 ilde kendi inşaatını yapmak isteyen afetzedelere destek verilecek. Hem hibe hem de faizsiz kredi imkanı sunulacak.

"Yerinde Dönüşüm" projesine başvurular başlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde 22 noktada açılan yapım ve dönüşüm ofislerinden bilgi alınabileceğini söyledi.

Depremzedeler e-Devlet üzerinden projeye başvuru yapılabilecek.

Depremzedeler için hibe desteği

Proje ile konut için 500 bin lira, iş yeri için 250 bin lira hibe verilecek.

Afetzedelere iki yıl ödemesiz on yıl vade ile faizsiz kredi imkanı da sunulacak.

Konutlar için 500 ile 800 bin lira arasında faizsiz kredi verilecek

Konutta 800 bin liraya, iş yerlerinde ise 500 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek.

Yerinde Dönüşüm projesinde, sıvılaşma olan noktalar ile fay hattı ve dere yataklarında yapılaşmaya izin verilmeyecek.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı E-Devlet Mehmet Özhaseki
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