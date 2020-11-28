Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit polis memuru için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin'in Tarsus ilçesinde, şarampole devrilen midibüste şehit olan polis memuru Ömer Faruk Tekağaç'a başsağlığı diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin Tarsus’ta meydana gelen araç kazasında şehit olan kahraman polis memurumuz Ömer Faruk Tekağaç'a Allah'tan rahmet, ailesine, emniyet teşkilatımıza sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.
Mersin Tarsus’ta meydana gelen araç kazasında şehit olan kahraman polis memurumuz Ömer Faruk Tekağaç’a Allah’tan rahmet, ailesine, emniyet teşkilatımıza sabır diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 28, 2020
Aziz milletimizin başı sağ olsun.
Etiketler: Fuat Oktay Şehit
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