Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 21:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan polislere ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla polisleri ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Esenboğa Havalimanı güzergahında görev yapan polislerin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.
"İyi ki varsınız"
Polislerin üstlendiği görevle her zaman halkın güven ve emniyetini sağladıklarını belirten Oktay, "İyi ki varsınız" dedi.
Fuat Oktay, bir süre sohbet ettiği polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Etiketler: Fuat Oktay Polis
Sıradaki Haber
5 bin 609 yeni vaka
Yükleniyor lütfen bekleyiniz