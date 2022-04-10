Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 18:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Şahin ile Avan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
2 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı
Dün Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında Mustafa Ç. idaresindeki otomobil ile askeri araç çarpışmış, kazada 2 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.
Sürücü tutuklandı
Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa Ç'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Mustafa Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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