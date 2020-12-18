Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 22:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Franco’nun ruhu bugün CHP’de yaşıyor
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Diktatör Franco’nun Türkiye’deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar. Franco’nun ruhu bugün CHP’de yaşıyor, bizde değil. Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve millidir" dedi.
TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Diktatör Franco’nun Türkiye’deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar. Franco’nun ruhu bugün CHP’de yaşıyor, bizde değil. Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve millidir" dedi.
Oktay, "Toplumumuzun çeşitli kesimlerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz mali tedbirlerin toplam tutarı 551 milyar lirayı aşmıştır" açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: CHP Fuat Oktay Recep Tayyip Erdoğan
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