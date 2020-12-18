Göz sinirlerindeki tümör nedeniyle sol gözü görme yetisini kaybeden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha, annesi Azine Sis ile Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ı ziyaret etti.

Tedavisi devam eden Taha Sis'in yaş günü olduğunu öğrenen Vali Yırık, sürpriz doğum günü pastası hazırlattı.

[Fotoğraf: AA]

Vali Yarık, mumları üfleyerek kendisi için hazırlanan pastayı kesen Taha'ya doğum günü hediyesi de verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük Taha ile yakından ilgilendiğini belirten Vali Yırık, her zaman destekçisi olacağını ve yeni yaşında bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Oğlunun tedavi sürecinde kendileriyle yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve doğum gününü kutlayan Vali Yırık'a teşekkür eden anne Sis, çok mutlu olduklarını dile getirdi.