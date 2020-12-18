Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 21:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komsic ile telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Komsic görüşmesinde, Bosna-Hersek ilişkilerini geliştirecek hususlar ile bölgesel konular değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye olarak Bosna-Hersek’in birliği, bütünlüğü, istikrarı ve huzuru için gereken tüm desteği sağladıklarını ve buna devam edeceklerini aktardı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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