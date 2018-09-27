Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay: Yeni havalimanı markamız olacak

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, İstanbul Airshow 2018 Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı’nın açılışına katıldı.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, "Yeni havalimanının ek olarak 225 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam yaratacağı öngörülmektedir. Bununla da Türkiye, sivil havacılık sektörünün yeni merkezi ve cazibe adası haline gelecektir. Yeni havalimanımız bizim prestijimiz olmasının ötesinde, markamız olacaktır." dedi.

Oktay, "Askeri alanda geliştirilen yeni teknolojiler ve elde edilen kazanımlar sivil havacılıktaki gelişmelerle de sinerji oluşturmalı, daha büyük kazanımlara dönüşmelidir." diye konuştu.

Oktay, 2003 yılından bu yana hava yolu ile taşınan yolcu, yük ve hava trafiğinin yaklaşık 5 kat arttığını bildirdi.

"Türk havacılığının gurur tablolarından"

Türkiye'nin, ürettiği İHA VE SİHA'larla küresel pazara açılma yolunda hızla ilerlediğine işaret eden Oktay, şunları kaydetti:

"TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2015'ten bu yana operasyonel olarak kullandığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında görev alan yerli ve milli İHA'larımızın Katar'da düzenlenen DOHA Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda ilk ihracatı gerçekleşti.

Yine askeri teknolojiler konusunda özellikle ön plana çıkan Atak taarruz helikopterimiz Türk havacılığının gurur tablolarından biridir. Şu sıralar yine Pakistan için 30 adet T129 atak taarruz helikopteri üretiyoruz."

"THY 316 noktaya uçuş gerçekleştiriyor"

THY'de yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 16 yıldaki dönüşüm ve çabalar neticesinde 2003'te 50 ülkede, 60 noktaya uçan THY, bugün 120 ülkede, 316 noktaya uçuş gerçekleştirmektedir. Bugün itibarıyla 170 ülkeyle hava ulaştırma anlaşması bulunan ülkemiz, söz konusu ülkelerle hava yolu ile bağlanmış ve aynı zamanda bu noktaları giderek büyüyen hava yollarımızın uçuş ağına eklemiştir.

Kayıtlı yolcu uçağı sayımız 167'den 511'e ulaşırken, 2003'te toplam 34 milyonluk toplam yolcu trafiği sayımız 2017'de 200 milyona ulaşmıştır."

Kaynak: AA