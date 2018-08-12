Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Valiliği tarafından düzenlenen iş dünyası ve STK buluşmasında konuştu.

Trabzon'un kanaat önderleri ve gönüllü kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan ve Trabzon Valiliği'ne teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 69,4 oy oranıyla kendisini cumhurbaşkanlığına layık gören Trabzonlulara şükranlarını sundu.

Bu seçimde de Trabzon'un milli iradenin, vefanın, dayanışmanın şehri olduğunu gösterdiğini belirten Erdoğan, Trabzon'un bir kez daha iradesine sahip çıkarak Türkiye'ye husumet besleyenlere esaslı bir ders verdiğini söyledi.

"Bizde koltuklar, makamlar amaç değildir"

Ahde vefa gösteren, 24 Haziran seçimlerinde demokrasi destanı yazan herkese teşekkür eden Erdoğan, "Bizde koltuklar, makamlar amaç değildir, milletimize en güzel şekilde hizmet etmenin bir aracıdır." diye konuştu.

Erdoğan, verilen her oyun kendileri için emanet olduğunu, bundan sonra da bu emanete sahip çıkacaklarını söyledi.

"Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu mücadelede sizlerin emanetine asla halel getirmedik getirmeyeceğiz." diyen Erdoğan, Türkiye'nin kalkınması, devletin güçlenmesi, milletin huzur ve emniyeti için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

"Yolu, yürünebilir kılan sağlam yoldaşlardır"

"Önce yoldaş sonra yol." atasözüne atıfta bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yolu, yürünebilir kılan sağlam yoldaşlardır, arkadaşlardır. İnsanın sağlam, güvenilir, sırtını dayayabileceği yol arkadaşları olduğu sürece hiçbir yol uzun değildir. Rabbim, bize en zor zamanlarda duasını, desteğini, dayanışmasını esirgemeyen sizler gibi yol arkadaşları nasip etti. Rabbim, bize önce vatan, ülkem diyen Trabzonlu hemşehrilerim gibi yoldaşlar nasip etti. Rabbim bize, 15 Temmuz gecesinde FETÖ'cü alçaklara meydanları dar eden, namlular karşısında sinmeyen, korkmayan, tek bir adım dahi geri atmayan yiğit bir milletin evladı olmayı nasip etti. 'Türkiye' deyince gözleri dolan yüz milyonlarca dost ve kardeş nasip etti. Böyle olduğu sürece, önümüze çıkartılan hiçbir engel aşılmaz değildir."

Trabzon'da, Körfez'den gelen birçok turist gördüklerini aktaran Erdoğan, "Hepsinin gözleri ışıl ışıldı. Hepsinin yaklaşımları bir başkaydı. Otele geldik, otelde de maşallah Körfez'den burada pek çok turistlerimiz var. Onların da yaklaşımları, fotoğraf çektirme gayretleri... Her şey ortaya bir gerçek koyuyor. O gerçek de şu, demek ki bizleri seviyorlar." diye konuştu. Erdoğan, ulusal bir çerçeve içinde kalmadıklarını, uluslararası bir ışıltının söz konusu olduğunu söyledi.

Milletin desteği, mazlum ve mağdurların duası arkasında olduğu müddetçe hedeflerine ulaşmaktan kimsenin geri koyamayacağını vurgulayan Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un "Allah'a güven, sa'ye sarıl, hikmete ram ol / Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol." dizelerini okudu.

"Biz sadece son 16 yıldır değil, 40 seneyi aşan siyasi hayatımız boyunca daima bu tavsiyeyi kendimize rehber kıldık." ifadelerini kullanan Erdoğan, gençlerin sağ sol üzerinden birbirine kırdırılmak istendiği 1970'lerin sıkıntılı günlerinde bu ilkeye sarıldıklarını söyledi.

Birilerinin "Son Karakol" diyerek darbeyi alkışladığı 1980'lerde yine bu prensibe sahip çıktıklarını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Başörtüsünün yasaklandığı, genç kızlarımıza üniversite kapılarının kapandığı, devlet dairelerinin bu ülkenin evlatlarına adeta çok görüldüğü 28 Şubat döneminin karanlık günlerinde kendimize, arkadaşlarımıza ve milletimize yine bu tavsiyeyi hatırlattık. Yeise düşmeden, karamsarlığa kapılmadan, gelecek aydınlık günlerin inancıyla davamıza hizmet ettik. Ne oldu kapılar açıldı mı, açıldı. Okullar açıldı mı, açıldı. Devlet dairelerinin kapıları açıldı mı, açıldı. Mesele neydi? Sabreden kimse zafere ulaşır. Sabrettik sonunda ulaştık."

-Biz ulusal bir çerçeve içinde kalmış değiliz, uluslararası bir ışıltı söz konusu. Milletin desteği arkamızda olduğu sürece kimse bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyamaz.

-Sabreden kimse zafere ulaşır, sabrettik sonunda zafere ulaştık. Sevr'i hayata geçirmek için vatanımızı işgal etmek isteyenler Tuz Gölü'nde salamura olmaktan paçayı son anda kurtardılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin direncini kırabileceklerini düşünüyorlar. Bunlar Türk milletini zerre kadar tanımıyorlar, eğer tanısalardı bu milletin Allah'tan başka bir güç önünde diz çökmeyeceğini bilirlerdi.https://t.co/4iJgDUPODL pic.twitter.com/en2evawk3p — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Ağustos 2018

-Son bir asırdır birçok defa bu millete kefen biçenlerin tamamı eninde sonunda büyük bir hezimet yaşadı. 10 bin kilometrede öteden bize emir vermeye çalışıyorlar. Bu milleti hiç tanımıyorlar.

-Osmanlı'yı mezara koymak isteyenler Çanakkale'de hezimete uğradılar.

-Birileri cüsserlerine güvenerek ülkemizi diz çöktürmeye çalışıyor.

-Hukuk sistemimize müdahale etmeyte yelteniyorlar.

-Kur silahı üzerinden ekonomimizi sarsabileceklerini sanıyorlar. Türkiye'nin notunu imdirecekmiş. İndirsen ne yazar. Bu millet mandacılığı yüz yıl öncesi elinin tersiyle itmiş bir millet.

-Türkiye'yi tehdit etmek hiçbir kredi derecelendirme kuruluşunun haddi değildir. Milletimiz gönlünü ferah tutsun.

-Türkiye'nin direncini kırabileceklerini düşünüyorlar. Türk milletini zerre kadar tanımıyorlar. Türkiye'yi ve Türk milletini tehdit etmek kimsenin haddi değildir. Türkiye'ye tehdit ve şantaj dili asla tesir etmez.

Sanayicilere döviz uyarısı

-Bu millet yüz yıl önce mandacılığı elinin tersiyle itmiş bir millettir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanayicilerimize sesleniyorum; bankalara saldırarak, oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. pic.twitter.com/QjBIhViSAL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Ağustos 2018

-Bu milleti diri tutmak, ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değildir. Sanayicinin de görevidir, tüccarın da görevidir. Sanayicilerimize sesleniyorum; bankalara saldırarak, oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. Aksi takdirde B ve C planlarımızı devreye sokarız.

- Kur üzerinden yapılan operasyonun üzerinden geleceğiz.

-Terör koridorunun kurulmasına izin vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin üzerine gitmeye devam edeceğiz. bir tane FETÖ'cü, PKK'lı kalmayana dek operasyonlara sürecek.

-Ekonomimize kur üzerine uygulanan operasyonun da biz üzerinden geleceğiz. Ülkemize giydirilmeye çalışılan deli gömleğini hep birlikte atacağız.

-Mazlum ve mağdurların duası arkamızda olduğu müddetçe bizi hedeflerimize ulaşmaktan kimse alıkoyamaz.

Ayrıntılar geliyor..