Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Buna açık ifadeyle 'ekonomik savaş' derler"

Milletimizin iradesini sandıkta yönlendiremeyenler her dönemde farklı araçlarla üzerimize geldiler. Provokasyonla, darbeyle yapamadıklarını şimdi parayla gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Buna açık ifadeyle ‘ekonomik savaş’ derler. Ülkemizde döviz kurunun 15 Temmuz öncesi bulunduğu 2,8 seviyesinden bugün 6 lirayı geçmesinin ne ekonomik ne de mantıklı bir izahı vardır.

"Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz"

Amaç Türkiye'ye operasyon çekmektir. Türkiye’yi finanstan başlayıp siyasete kadar varan tüm alanlarda teslim almaktır. Türkiye’ye ve Türk milletine diz çöktürmektir. İşte buradan Trabzon'dan ilan ediyorum, oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz.

[Dövizdeki hareketlilik] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trabzon'dan ilan ediyorum; oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz.https://t.co/vQJ2rrqJRT pic.twitter.com/JhWUEZGba9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Ağustos 2018

"Başka yollarla işimizi yürütmenin çarelerini arayacağız"

Şunu bilmelerini istiyorum teslim olmayacağız, üretmeye devam edeceğiz, ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz, istihgdamımızı genişletmeye devam edeceğiz, fabrikalarımızın çarklarını işletmeye devam edeceğiz, rekor büyüme oranlarıyla hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Siz dolarla üzerimize gelirseniz, biz de başka yollarla işlerimizi yürütmenin çarelerini arayacağız.

[Dövizdeki hareketlilik] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teslim olmayacağız, üretmeye devam edeceğiz, ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz. Siz dolarla üzerimize gelirseniz, biz de başka yollarla işlerimizi halletmenin çarelerini arayacağız.https://t.co/vQJ2rrqJRT pic.twitter.com/00WxhBIYFl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Ağustos 2018

"Terör örgütleri ile ilişkisi olan bir papaz için Türkiye'yi feda etmeye kalkıyorsun"

81 milyonluk bir ülkeyle stratejik ortaklığını, müttefikliğini, terör örgütleriyle ilişkileri uğruna feda edene 'Hadi güle güle' deriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 81 milyonluk bir ülkeyle stratejik ortaklığını, yarım asrı geçen müttefikliğini, terör örgütleriyle ilişkileri uğruna feda edene sadece, "hadi güle güle" deriz.https://t.co/vQJ2rrqJRT pic.twitter.com/QSFHc9HCgk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Ağustos 2018

Terör örgütleri ile ilişkisi olan bir papaz için 81 milyonluk Türkiye’yi feda etmeye kalkıyorsun. Kusura bakma gereği neyse bir hukuk devleti olarak biz onu yaparız. Talimat ile Türkiye’ye boyun eğdiremezsiniz. Hukuk diline varsanız biz varız. Demir çelikte vergileri artırıyor vergi koyuyor vesaire. Biz Dünya Ticaret Örgütü’nün bir üyesiyiz. Dünya Ticaret Örgütü’nün kuralları içerisinde böyle bir şey yok. ‘Ben yaptım oldu mantığı’ ile böyle bir şey olmaz. Şu anda Amerika’da her yer kaynıyor ‘yapılan iş yanlış’ deniyor. Doğru değil tabi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleriyle ilişkisi olan bir papaz için, 81 milyonluk Türkiye'yi feda etmeye kalkıyorsun. Kusura bakma, gereği neyse bir hukuk devleti olarak biz onu yaparız.https://t.co/vQJ2rrqJRT pic.twitter.com/fJitgCIgyD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Ağustos 2018

"Cevabımızı yeni ittifaklara yönelerek veririz"

Meselenin döviz kuru olduğunu, yargılanan papaz olduğunu, demir ve alüminyum vergisi olduğunu sanacak kadar basit düşünenler varsa, bir an önce silkinip kendilerine gelsinler.

Tüm dünyaya ticaret savaşı açan ve buna ülkemizi de dahil edene cevabımızı yeni pazarlara, yeni iş birliklerine, yeni ittifaklara yönelerek veririz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünyaya ticaret savaşı açan ve buna ülkemizi de dahil edene cevabımızı yeni pazarlara, iş birliklerine, ittifaklara yönelerek veririz.https://t.co/vQJ2rrqJRT pic.twitter.com/2rEA1EpZ9S — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Ağustos 2018

"Yakında yeni yerleri de güvenli hale getirmiş olacağız"

Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile güvenli hale getirdiğimiz bölgelere yenilerini eklemenin hazırlıklarında son aşamaya geldik. İnşallah yakında yeni yerleri de özgürleştirmiş ve güvenli hale getirmiş olacağız. Şu ana kadar güvenli hale getirdiğimiz yerlere ülkemizden dönenlerin sayısı çeyrek milyonu buldu.

"Onlar şu anda sakalımızı tıraş ediyorlar"

Bir kez daha siyasi ve sinsi bir oyun ile karşı karşıyayız. Allah'ın izniyle bunun da üstesinden geleceğiz. Onlar şu anda sakalımızı tıraş ediyorlar bilmiyorlar ki yarın daha gür çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar şu anda bizim sakalımızı tıraş ediyorlar, bilmiyorlar ki yarın çok daha güçlü çıkacak.https://t.co/vQJ2rrqJRT pic.twitter.com/kKAMB6ZwUE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Ağustos 2018

Kaynak: TRT Haber / AA