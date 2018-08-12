Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de otel açılışı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Ramada Oteli’nin açılışında konuştu. Erdoğan, “Açılış sırasında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, "Rize Ramada Otelimizin gerek sahiplerine gerek Rize’mize gerek tüm milletimize hayırlı hizmetlere vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Bol, bereketli kazançlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Rize'de bir otelin açılışı gerçekleştirildi. pic.twitter.com/OrJ5JudvZh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Ağustos 2018

Erdoğan, dua edilmesinin ardından otelin açılış kurdelesini kesti.

Erdoğan, otel önünde kendisine "Tayyip Dede" diye seslenen çocuklarla yakından ilgilendi.

Açılışa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak da katıldı.

Kaynak: AA