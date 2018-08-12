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Meral Akşener: Kimsenin Türkiye'ye parmak sallamasına müsaade etmeyiz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, herhangi bir ülkenin Türkiye’ye parmak sallamasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

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Meral Akşener: Kimsenin Türkiyeye parmak sallamasına müsaade etmeyiz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ATO Congresium'da düzenlenen 2. Olağanüstü Kurultayı'nda konuştu.

Akşener konuşmasında, Amerikan yönetimini eleştirdi. Her ne sebeple olursa olsun Türk Devleti’nin bakanlarına yaptırım kararı alınmasının asla kabul edilemeyeceğini söyleyen Akşener, “Yargının nasıl işlediğinin, mahkemelerimizin adaletinin hesabını Amerika'ya verecek değiliz.  Bunlar Türk Milleti'nin meselesidir. Sırf Amerika bahane ediyor diye de, adaletsizliğe razı olmayız ama sanki temyiz makamıymış gibi, herhangi bir ülkenin Türkiye'ye parmak sallamasına da, müsaade etmeyiz” dedi.

Kaynak: TRT Haber

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