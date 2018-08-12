CHP’de muhalifler ‘tüzük kurultayı’ için toplandı

CHP yönetiminin "kurultay yok" açıklaması karşısında muhalifler geri adım atmıyor. Muhalifler, yeni yol haritasını belirlemek üzere Ankara'da bir araya geldi. Toplantıya Muharrem İnce de katıldı.

Toplantı öncesi konuşan Muharrem İnce, “Toplumda tabanda örgüttte bir değişim talebi var umutların tazelenmesi talebi var. Arkadaşlarımız değişim için uğraşıyorlar. Kamuoyunun sokağın sesini parti yöneticileri duyurmak istiyorlar” dedi.

Bu değişim talebinin görmezden gelinmemesi gerektiğini belirten İnce şunları söyledi:

“Arkadaşlarımız toplantı düzenlemişler beni de davet ettiler. Atatürk'ün partisinin tapusu tüm millete aittir şu anda sayın genel başkanı ve üyeleri ait değildir Dolayısıyla partilerin yöneticileri kira acılardır ev sahibi biziz. Arkadaşlara diyeceğim ki partiyi kamuoyunda tartıştırmayın. Yıkmayın yakmayın kiracı boşaltmıyorsa da kamuoyu önünde evin pencerelerini kırmayın. Tavsiyem bu. Ev sahibi olarak evi yıkacak mıyız yakacak mıyız hayır.”

Parti tüzüğünü değiştirmek için 248 imza gerekiyor

Muhaliflerin hedefi, parti tüzüğünü değiştirmek için gerekli 248 imzayı toplamak. Yeterli sayıya ulaşılması halinde CHP'de önümüzdeki günlerde Tüzük Kurultayı gerçekleşecek.

Muhalifler tüzükte yapılacak değişiklikler ile, Genel Başkan'ın milletvekili adaylığındaki kontenjan hakkının yüzde 5'in altına çekilmesini istiyor. Ayrıca partide önseçim yapılması, CHP'li belediyelerin olduğu çevrelerde ise üye bazında ön seçim yapılması muhaliflerin talepleri arasında yer alıyor.

Muhalifler ayrıca seçimli kurultayın toplanması için gereken salt çoğunluk şartının 249'a çekilmesi, blok liste uygulamasına da son verilmesini istiyor.

Kaynak: TRT Haber