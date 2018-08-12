Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yürütülen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.
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