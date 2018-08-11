  • 11 AĞUSTOS 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.414
    EURO 7.324
  • BIST 94939.63
    ALTIN 249.72
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Irak Başbakanı İbadi Ankara'ya geliyor

Irak Başbakanı İbadi Ankara'ya geliyor

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Salı günü Türkiye'ye gelecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irak Başbakanı İbadi Ankaraya geliyor

Alınan bilgiye göre, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Salı günü Ankara'yı ziyaret ederek, ikili ilişkilere ilişkin görüşmeler gerçekleştirecek.

İbadi'nin, Türkiye'nin ardından İran'ın başkenti Tahran'a geçmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER