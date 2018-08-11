Irak Başbakanı İbadi Ankara'ya geliyor

Alınan bilgiye göre, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Salı günü Ankara'yı ziyaret ederek, ikili ilişkilere ilişkin görüşmeler gerçekleştirecek.
İbadi'nin, Türkiye'nin ardından İran'ın başkenti Tahran'a geçmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Salı günü Türkiye'ye gelecek.
Alınan bilgiye göre, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Salı günü Ankara'yı ziyaret ederek, ikili ilişkilere ilişkin görüşmeler gerçekleştirecek.
İbadi'nin, Türkiye'nin ardından İran'ın başkenti Tahran'a geçmesi bekleniyor.
Kaynak: AA