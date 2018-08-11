Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya'ya taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefonda görüşerek depremde hayatlarını kaybedenler için taziyede bulundu.
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