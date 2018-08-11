Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz hukuk devletiyiz hukukun dışına asla çıkmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Rize İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı öncesi halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sizler 24 Haziran'da yolumuzu açtınız. Bize de çalışmak düşüyor. Çok çalışıyoruz, çok çalışacağız. Politika kurulları, bunların çalışmalarını yapıyoruz. Ofizlerimizi başkanlarımızı bir taraftan atıyoruz. Bu görevi siz bize verdiniz bu göreve layık olacağız.

"Türkiye'ye tehdit sökmez, biz hukuk devletiyiz"

ABD stratejik ortağı olan Türkiye'ye, 81 milyonluk Türkiye'ye sırtını dönüyorsa kusura bakmasın. Bu Türkiye'yi bir tane papaza değişiyorsa kusura bakmasın. Biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Stratejik ortağına bu şekilde davranan ABD bizleri rahatsız etmiştir, bizleri üzmüştür. Bizi tehditle bir yere çekmeye kalkan kusura bakmasın. Türkiye'ye tehdit sökmez. Biz hukuk devletiyiz. Hukuk devleti olarak da hukukun dışına asla çıkmayız. Onların doları var ise bizim de Allahımız var. Biz bu yolda böyle yürüdük, böyle yürüyeceğiz.

"Hiçbir endişemiz yok"

Biz buraya gelirken IMF'ye 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. Ne yaptık sıfırladık. Merkez Bankası'nda 27,5 milyar dolar döviz rezervimiz vardı. Başbakanlığım döneminde bunu 136 milyar dolara kadar çıkardık. Şimdi 102'ye düştü ama düşebilir. Tekrar çıkar. Kazanan da biziz harcayan da biziz. Biz bunları daha iyi noktaya getiririz. Bunlardan dolayı hiçbir endişemiz yok.

"Daha çok üreteceğiz daha çok kazanacağız, hiç endişe etmeyin"

Her alanda biz neler yaptık. Savunma sanayisinde göreve geldiğimizde biz yüzde 25'ini üretiyorduk. Şimdi savunma sanayisinde yüzde 65'ini üretiyoruz. ABD bize insansız hava aracı vermiyordu. Ne oldu şimdi biz üretiyoruz. Şimdi silahlı İHA'ları da üretiyoruz. Bütün bunlarla beraber tüm bunların yanında bütün alanlarda Türkiye artık bir sıçramanın peşinde. Otomotiv sektöründe bunun yanında tüm sanayi dallarında artık üreten bir Türkiye var. Biz tüketen olmanın yanında şimdi bunun yarışı içindeyiz. Daha çok üreteceğiz daha çok kazanacağız. Hiç endişe etmeyin. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, enerjide, dış politikada, ulaşımda çok daha güzel şeyler olacak.

"Rize-Artvin Havalimanı yakın zamanda bitecek"

Biliyorsunuz Rize-Artvin Havalimanı'nı da yapıyoruz. Yakın zamanda havalimanı da bitecek. Hem Artvin hem Rize havalimanı olarak da orayı kullanır hale gelecek.

Kaynak: TRT Haber