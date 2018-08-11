Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ABD yönetimi Türkiye'yi kaybetme riskiyle karşı karşıya

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington-Ankara hattında gerilen ilişkileri Daily Sabah gazetesinde yazdığı makalede değerlendirdi.

"Hiçbir tehdit veya saldırı Türkiye'yi yıldıramaz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 15 Temmuz darbe girişiminde, birçok uluslararası yorumcunun Türkiye'nin çöküşünü öngördüğünü hatırlattı. Ancak Türkiye'nin bu karanlık günden daha da güçlenerek çıktığına işaret etti.

Kalın, "Askeri darbeler, terörist saldırılar ve finansal operasyonlar, Türkiye'nin sadece kararlılığını ve direncini güçlendirdi. Hiçbir tehdit veya saldırı bunu değiştiremez." dedi.

İbrahim Kalın, "Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi de bir zorluktur ancak, Türkiye'nin karşı karşıya gelmeye hazır olduğu bir meydan okumadır." ifadesini kullandı.

Amerikan yönetiminin Türkiye'yi kaybetme riskine dikkati çeken Kalın, "Türk kamuoyunun tamamı, Türkiye'nin meşru güvenlik taleplerini dikkate almayan Amerikan politikalarına karşıdır. Türkiye'ye karşı tehditler, yaptırımlar ve zorbalık işe yaramayacak. Sadece Türkiye'nin çıkışını artıracak. Amerikan yönetimi hem Türkiye'de hem uluslararası alanda izole edilecek." değerlendirmesini yaptı.

Kalın, "Türkiye dış politika görünümünü genişletirken, bağımsızlığı ve egemenliğinden vazgeçmeyecektir" vurgusu da yaptı.

Kaynak: TRT Haber