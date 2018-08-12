Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'yi hukuka davet ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da halka hitap etti.

- Sağlıkta, eğitimde bugüne kadar dev adımlar attık. Bundar sonra bu yolculuğumuz devam edecek.

-Şimdi birileri ortalığı karıştırıyor. Neymiş? Bizi dövize mahkum edeceklermiş. Kur, faiz... E neymiş? "Çarşamba günü saat 18:00'e kadar papazı bırakın. Bırakmadığınız takdirde yaptırımlar başlayacakmış" İçişleri Bakanımızı, Adalet Bakanımızı yaptırımlara mahkum edeceklermiş. Ne oldu? Biz de kalktık anında Amerika'nın İçişleri ve Adalet Bakanına aynı yaptırımı kelimesi kelimesine verdik.

-Dünya Ticaret Örgütü diye bir örgüt var. Biz uluslararası hukuka göre hareket ederiz. Dünya Ticaret Örgütü kuralların içerisinde senin kuralsızlığın yok.

-Senin adamın suçluysa bu ülkenin yargı sistemi var. ABD'yi hukuka davet ediyoruz. Biz mütekabiliyet anlayışıyla hareket etmiyoruz. Suç işleyen bedelini öder.

Ayrıntılar geliyor...