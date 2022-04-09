Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 10:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün ziyareti ertelendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü Ürdün’e gerçekleştireceği ziyaret, Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın acil ameliyatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Nisan'da Ürdün'e gerçekleştireceği duyurulan ziyaretin ertelendiği açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ziyaretin, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ın acil ameliyatı nedeniyle ertelendiği belirtildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Ürdün
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