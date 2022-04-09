Taksimetre güncellemesi için oluşan kilometrelerce kuyruk gece de devam etti
İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam geldi, taksiciler harekete geçti. Taksiciler, taksimetre cihazlarını güncellemek için erken saatlerde işlem merkezlerinin yolunu tuttu. Taksicilerin oluşturduğu uzun kuyruk gece saatlerinde de devam etti.
Taksi ücretlerine gelen yüzde 40'lık zammın ardından taksimetreler güncellendi.
Taksiciler güncellemelerin yapıldığı işlem merkezlerine akın etti. Kilometrelerce kuyruk oluştu.
Taksimetre ayar merkezlerinin önüne sabah erken saatlerde başlayan yoğunluk gece saatlerinde de devam etti.
Açılış ücreti 7 liradan 9 lira 80 kuruşa çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı kararla, taksilerde 7 lira olan açılış ücreti bugünden itibaren 9 lira 80 kuruşa yükseltildi.
Minimum ödenecek tutar ise 20 liradan 28 liraya çıktı.
Taksimetre güncelleme işlemlerinin birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam önerisi kabul edilmişti.
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