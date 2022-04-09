Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 01:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Silivri Cezaevi'nde toplu intihar" iddialarına yalanlama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, "Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğu" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan toplu intihar iddiaları üzerine açıklama yaptı.
Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğuna ilişkin yapılan paylaşımlar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yöneliktir. Sosyal medyada yer alan gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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