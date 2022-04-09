Fas asıllı Zeynep Rahou'nun 2 Şubat 2022'de Hollanda'da dünyaya getirdiği Yunus Rahou, hastalıklı doğdu.

Bebeğin hastalığına Hollandalı ve daha sonra da Faslı doktorlar çare bulamadı. Zeynep Rahou'ya 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz' denildi.

Rahou, oğlunun hastalığına çare bulmak için Türkiye'den yardım istedi.

Hollanda'da doğan ve hastalığı nedeniyle Hollandalı doktorların ailesine “İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz.” dediği Yunus Bebek, tedavi için Türkiye'ye getirildi. Detayları @trthaber muhabiri Gökhan Güven aktardı.https://t.co/RXkJUckGuX pic.twitter.com/RGCIA583ZJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 8, 2022

Türkiye yardım talebini geri çevirmedi

Sağlık Bakanlığı, Zeynep Rahou'nun yardım çağrısı üzerine harekete geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Ne doğduğu Hollanda'da ne Fas'ta çare bulunabildi. Annesine, 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz' denmiş. O ise umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanımıza bağladı. Uçağımız bu sabah kalkıyor."

Yunus bebeğin tedavisi Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılacak

Yunus bebek, Hollanda'dan getirmek üzere Türkiye'den ambulans uçak yola çıktı.

Hollanda'ya ulaşan uçaktaki Türk sağlık çalışanları, gerekli işlemlerin ardından akşam saatlerinde yeniden Ankara'ya hareket etti. Gece saatlerinde Esenboğa Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan ambulans uçaktaki Yunus bebek, Ankara Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alındı.

Yunus bebekle birlikte annesi Zeynep ve babası Yusuf Rahou da uçak ambulansla geldi.

Bebeğin "Primer silier diskinezi" denilen nadir görülen bir hastalığı bulunuyor

Yunus bebeğin durumuyla ilgili gazetecilere bilgi veren Sağlık Bakanlığı uçak ambulansında görevli doktor Okan Erol, bebeğin, "Primer silier diskinezi" denilen nadir görülen bir hastalığı olduğunu söyledi.

Hastanın entübe ve solunum cihazına bağlı olduğu bilgisini veren Erol şunları kaydetti:

"Hastayı hastanede teslim aldık. Uçakla da buraya naklettik. Yol boyunca hasta stabildi, aldığımız şartlarda aynı şekilde kara ambulansına teslim ettik, hastaneye tedavi için gitti. Üç kişilik ekiple gittik; bir doktor, 2 sağlık personeli. Oradan bebek, anne ve babasıyla birlikte ülkemize geldik. Birtakım tetkikleri, bir tanısı var. O tanı üzerinde hastanede gerekli tedavisi devam edecektir."