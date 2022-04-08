Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te terk edilmiş bulunan Nisa Mihriban bebeğin, hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki verdiğini açıkladı.

NİSA BEBEĞİN DURUMUNDA GELİŞME: Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 8, 2022

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nisa bebeğin durumunda gelişme: Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.