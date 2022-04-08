Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 20:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarını öğrenci evinde açtı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftarını Beşiktaş'ta bir öğrenci evinde açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk olduğu öğrenci evindeki 7 üniversite öğrencisiyle iftar yaptı.
Birlikte oruç açtığı öğrencilerle sohbet eden Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.
Etiketler: Ramazan Ayı Recep Tayyip Erdoğan
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