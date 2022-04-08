İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek üçlü toplantıda bir araya gelecek.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanlarının gerçekleştireceği üçlü toplantı öncesinde İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir görüşme gerçekleştirdi.https://t.co/juthTebPFd#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/8jPcT5ElCb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 8, 2022

Toplantı öncesinde Bakan Akar önce İtalya Savunma Bakanı Guerini daha sonra İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile ayrı ayrı görüştü.