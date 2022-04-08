Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 18:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Dönmez: İsrail'e ziyaret muhtemelen mayıs ayında olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğu Akdeniz'de en ekonomik, en uygulanabilir, en hızlı çözüm Türkiye'nin içinde bulunduğu çözüm. İsrail'e ziyaret muhtemelen mayıs ayında olacak, görüşmeler olumlu gidiyor" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İsrail'e ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Dönmez, "Ziyaret muhtemelen mayıs ayında olacak, görüşmeler olumlu gidiyor. Doğu Akdeniz'de en ekonomik, en uygulanabilir, en hızlı çözüm Türkiye'nin içinde bulunduğu çözüm. Diğer ülkeler tarafından da o yönde bir irade oluşmaya başladı" dedi.
Etiketler: Son Dakika Fatih Dönmez Enerji Doğalgaz Doğal Kaynaklar İsrail
Son Haberler
- 18:29
- 18:29
- 18:20
- 18:05
- 18:00
Sıradaki Haber
AYM'den milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'fazla mesai' kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz