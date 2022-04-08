Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterinde bulunan Yavuz'un Türkali-2 kuyusundaki görevinin başlamasıyla Türkiye'nin üç sondaj gemisi Karadeniz'de ilk kez aynı anda görev yapacak.

Hali hazırda Fatih gemisi arama sondajlarını gerçekleştirirken, Kanuni gemisi de Türkali kuyularındaki alt tamamlama işlemlerini yürütüyor.

Yavuz sondaj gemisi ise Karadeniz'de açılacak 10 Türkali kuyusunda üst seviye kuyu tamamlama görevini yapacak.

"3 gemimizle Karadeniz'deki operasyonlarımızı sürdüreceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Töreni'nde konuştu.

Bakanı Dönmez'in konuşmasının satır başları şöyle;

Deniz tabanı etüd çalışmalarımızı bitirdik. Karadeniz'in derinliklerindeki gazı gün ışığına çıkarmak için gemilerimizde yoğun bir mesai harcıyoruz. Bugün de yaklaşık 6 aylık bir hazırlığın bakımın ardından Yavuz Sondaj Gemimizi Karadeniz'deki ilk görevine uğurlayarak sahadaki faaliyetlerimize önemli bir ivme kazandırmış olacağız.

Yavuz gemimiz daha önce Akdeniz'de çalışmalarını yapıyordu. Sakarya gaz sahasındaki üs tamamlama faaliyetlerini yürütmek için gerekli sistem ve ekipmanlarda yükleniyor yüklendi. Şimdi artık sefer zamanı. Yavuz'u birazdan bu açtığımız kuyuların deniz tabanındaki Karadeniz gazını milletimizle buluşturmada önemli bir aşama olan kuyu başı vanasını deniz tabanına indirmesi için Türkali-2 kuyusuna uğurlayacağız.

"Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için Filyos'ta olağan üstü bir çalışma devam ediyor"

Biliyorsunuz Fatih ve Kanuni sondaj gemilerimizde Karadeniz'de faaliyetlerini hali hazırda sürdürüyor. Yavuz'un göreve başlamasıyla üç gemimizle aynı anda Karadeniz'deki operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Biz çalışmakla, gayret etmekle ve mücadele etmekle mükellefiz. Takdir de başarı da zafer de Allah'tan. Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için Filyos'ta olağan üstü bir çalışma devam ediyor.

Bugün dünyanın en büyük inşaat projelerinden birisi burada yürütülüyor. Deniz tabanı üretim sistemleri, deniz tabanı iletimi ile boru hatları kordon hattı, akış hatları ve kara üretim tesisleri işlerini kapsayan mühendislik, tedarik, inşaat ve montaj sözleşmelerinin büyük kısmı tamamlandı.

Kıta yamacı ve deniz tabanı mobilizasyon işlerine de başladık. Teslimat süresi uzun sürecek ekipmanların siparişlerini verdik. Peyderpey tamamlandıkça alana intikal ediyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda deniz tabanına süreceğimiz ilk boruların teslimatı gerçekleştirilmişti. Temmuz ayına kadar boruların tamamı Filyos'a gelmiş olacak ve onları da temmuz, ağustos gibi su altına boru hattı döşeyen gemimizi getirdiğimizde hızlıca başlamış olacağız.

Yavuz'un görevi kuyubaşı ekipmanı başta olmak üzere deniz tabanına indirilecek kontrol ekipmanlarını ve sistemlerini yerleştirmek olacak. Kuyubaşı vanası yaklaşık 65 ton ağırlığında ve yaklaşık 6 metre genişliğinde ve 5 metre uzunluğunda bir büyüklüğe sahip.

Yavuz sondaj gemisi hakkında

Türkiye'nin toplamda 540 milyar metreküp gaz keşfettiği Karadeniz'de yarın ilk görevine uğurlanacak Yavuz, 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olma özelliği taşıyor. Uzunluğu 230, genişliği ise 36 metre olan gemi, çift kuleli tasarımla asıl ve yardımcı işlerin yapılabildiği eş zamanlı operasyona imkan sağlıyor.

Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olma özelliğini taşırken, gemide spor ve sinema salonu, dinlenme odaları ile tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane yer alıyor..