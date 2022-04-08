Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 16:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü
[Fotoğraf: Arşiv]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi.
Etiketler: Azerbaycan Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı
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