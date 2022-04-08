Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 15:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk SİHA'ları Amerikan medyasında
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Amerikan haber kanalı CNN, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarını mercek altına aldı. Türk SİHA'ların başarılarına dikkat çekildi, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile röportaj yapıldı.
Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki adımları yabancı basının gündeminden düşmüyor.
Amerikan televizyon kanalı CNN, Türk SİHA'larıyla ilgili özel bir haber hazırladı. Çekimler İstanbul'daki Baykar üretim tesislerinde yapıldı.
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'dan da bahsedildi ancak odak noktası Bayraktar TB2 SİHA'larıydı.
"SİHA'lar Libya va Karabağ'da savaşın yönünü değiştirdi"
CNN'in özel haberinde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile yapılan özel röportaja da yer verildi.
Haberde, Bayraktar TB2 SİHA'larının Libya va Karabağ'da savaşın yönünü değiştiren unsurlar olduğuna da dikkat çekildi.
Etiketler: Baykar Bayraktar SİHA Yerli ve Milli Teknolojiler
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