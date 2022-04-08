Türk Kızılay'ın hazırladığı gıda paketleri, Türk ve Azerbaycanlı yetkililerin katıldığı törenin ardından Bakü'den kamyonlara yüklenerek farklı illerde yaşayan şehit ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gönderildi.

Temel gıda malzemelerinin bulunduğu koliler Azerbaycan Kızılayı gönüllülerinin de katkısıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Türk Kızılay Kafkasya Bölge Ekip Başkanı Semih Paslı, Türk Kızılay'ın bölgede uzun yıllardır birçok faaliyet gerçekleştirdiğini söyledi.

Paslı, bugün de ramazan vesilesiyle ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesi amacıyla bağışçıların emanetlerini bölgelerde kapı kapı dolaşarak ulaştırmayı planladıklarını belirtti.

4 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor

Gıda kolilerinin içeriğinin çok zengin olduğunu ifade eden Paslı, yaklaşık 4 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Azerbaycan Kızılayı Genel Sekreteri Ceyhun Mirzeyev de Türk Kızılay ile "bir millet, iki devlet" ilkesiyle iş birliği yaptıklarını söyledi.

Mirzeyev, Türk Kızılay'ın Azerbaycan'da birçok faaliyette bulunduğunu hatırlatarak "İşgalden kurtarılan bölgelerde de projeler planlanıyor. O bölgelerde Azerbaycan Kızılayı'nın ofislerinin (Türk Kızılay'ın destekleriyle) yeniden kurulması gündemde" diye konuştu.