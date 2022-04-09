Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, baba ocağı Yozgat'taydı.

AK Parti il başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

"Türkiye bölgesinde yükselen değer"

Türkiye'nin bölgesinde yükselen bir değer olmaya, istikrarın ve barışın bayraktarı olarak anılmaya devam ettiğini vurgulayan Oktay şunları söyledi:

"Bir taraftan Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimi sona erdirmek için ciddi adımlar atarken bir taraftan da ülkemizi kalkındırma, güçlendirme yönündeki gayretlerimizi de sürdürüyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Sorunların üstesinden gelmek boynumuzun borcudur"

Gıda fiyatlarındaki artışa da değinen Oktay, tüm bu olumsuzlukların üstesinden geleceklerinin altını çizdi.

"Henüz COVID-19 salgınının etkileri tam anlamıyla geçmemişken bölgemizde yaşanan insani trajediler sebebiyle artan fiyatların, sorunların farkındayız; ama burada şunun da sözünü vermek istiyorum tümünün üstesinden gelmek de yine bizim boynumuzun borcudur."

Vatandaşlarla sohbet etti

Oktay, AK Parti Yozgat İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programının ardından Çapanoğlu Büyük Camisi'nde teravih namazını kıldı.

Burada, İl Emniyet Müdürlüğünün Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği mevlit programına katılan Oktay, cami çıkışında polislerle fotoğraf çektirdi.

[Fotoğraf: AA]

Ardından esnaf ziyaretinde bulunan ve vatandaşlarla sohbet eden Oktay, bu sırada yanına gelen bir simitçinin bütün simitlerini alarak vatandaşlara ikram etti.

[Fotoğraf: AA]

Cumhuriyet Meydanı'na geçen Oktay, kendisine yoğun ilgi gösteren gençlerle toplu fotoğraf çektirdi.

Gençlerin davetini kırmadı

Meydanda voleybol oynayan gençleri izleyen Oktay, gençlerin ısrarlı davetini kırmayarak onlarla bir süre voleybol oynadı. Oyunda Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Belediye Başkanı Celal Köse de Oktay'a eşlik etti.

Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfını da ziyaret eden Oktay, vakıf yöneticileriyle Aşk Vakfı Kütüphanesi'nde sohbet etti. Ardından Şeyh Ahmet Efendi Türbesi'ni ziyaret eden Oktay, burada Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Fuat Oktay, program kapsamında Yozgat Belediyesi KOP Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gençlerle buluştu.