Kullanıcılara 7 gün 24 saat hizmet veren kütüphaneye gelenler, yeni kimlik kartlarıyla giriş yaparak burada bulunan 4 milyonun üzerinde basılı kaynağın yanı sıra elektronik kaynak bakımından da zengin içeriklere ulaşabiliyor.

Gece saatlerinde de yoğun ilgi gören kütüphanede çalışanlara ücretsiz ikramlarda bulunuluyor.

Üniversite sınavına hazırlanan 19 yaşındaki Ömer Çelik, Millet Kütüphanesi'ne açıldığından bu yana geldiğini belirterek ortamın sessiz ve ders çalışmaya çok elverişli olduğunu söyledi.

"Çalışmaya uzun soluklu bir şekilde devam edebiliyorum"

Muhammed Furkan Ünal da istediği bölüme yerleşemediği için üniversite sınavına tekrar hazırlandığını ve sıkça kütüphaneye ders çalışmaya geldiğini ifade etti.

Kütüphane ortamının kendisini çalışmaya teşvik ettiğini aktaran Ünal, "Herkes çalışıyor. Ortam mükemmel. Çalışıyorlar ve ben de bırakamıyorum. Uykum geldiğinde kahve bedava. Alıyorum içiyorum ve biraz daha çalışmaya devam ediyorum. Çok güzel bir imkan. Evde biraz daha disiplinsiz oluyorum. Burada çalışan insanları görünce bu beni gaza getiriyor. O yüzden çalışmaya uzun soluklu bir şekilde devam edebiliyorum." dedi.

Gazi Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mürüvet Gürsoy, uzak bir yerde oturmasına rağmen çevresindekilerin tavsiyesiyle kütüphaneye gelmeye başladığını ifade ederek devletin böyle bir imkan sunmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Gürsoy, hizmetten memnun olduğunu ve herkesin buraya gelmesini istediğini dile getirerek "Buradaki olanakları görsünler. Pek çok şeyi dışarıda ücretli yaparken biz burada ücretsiz yapabiliyoruz. Mesela otomatlardan ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyoruz. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü öğrenciyiz cebimizi de düşünmek zorundayız." dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde stajyer doktor olan Burak Ünal, sosyal medya ve arkadaş tavsiyesiyle kendisinde merak uyandığını daha sonrada kütüphaneye gelmeye başladığını söyledi.

Çok sayıda kaynağa rahatça ulaşabildiğini ifade eden Ünal, "Sadece doküman zenginliği değil, dizinleme de gayet iyi durumda. Belli başlı salonlar 7/24 açık. Bu da gecenin yarısı olmasına rağmen epey rağbet görmesi anlamına geliyor. Tercih edilen bir yer." dedi.

Mehmet Erhan ise genelde kütüphanede sabahladıklarını, ikramlardan yararlanmanın ve sessiz bir ortamda çalışmalarının kendilerine çok fayda sağladığını dile getirdi.