Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini bir araya getiren BM 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta temaslarını ikinci gününde de sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

[Fotoğraf: AA]

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan-Paşinyan görüşmesinde neler vardı?

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Paşinyan'ı kabulünde yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin detayları paylaştı.

Sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kabulde Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye-Ermenistan arasındaki ikili ticaret ve ulaştırma alanlarındaki normalleşme sürecini desteklediğimizi, ilişkilerde yakalanan olumlu ivmenin devamının önemli olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde karşılıklı adımlar atılmasını memnuniyetle karşıladığımızı ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan ile uluslararası organizasyonlarda gelişen iş birliğinin, normalleşme sürecine katkı sağladığını söylerken, Paşinyan’ı Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti."

Erdoğan, Irak Başbakanı ez-Zeydi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Irak Başbakanı Ali el Zeydi'yi kabul etti.

[Fotoğraf: AA]

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Zeydi'nin görüşmesinin ardından Türkiye ve Irak ortak basın açıklamasını duyurdu.

"23 Eylül 2026 tarihinde New York'ta bir araya gelen Türkiye Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ali Zeydi, aşağıdaki hususlarda ortak iradelerini beyan etmişlerdir.

Türkiye ve Irak makamlarının iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri tüm veçheleriyle ele aldıkları görüşmelerde, taraflar güvenlik alanında iş birliğini derinleştirme konusunda mutabık kalmış; bu çerçevede Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşmışlardır. Irak'ın bu güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde; kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda, Türk kuvvetleri Başika-Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümetine kademeli olarak teslim edecektir.

Taraflar ayrıca, ikili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi, imzalanan anlaşmaların derhal uygulamaya konulması ve başta Kalkınma Yolu Projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması hususlarında görüş birliğine varmışlardır."

[Fotoğraf: AA]

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu.

Erdoğan, Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de görüştü.

[Fotoğraf: AA]

Görüşmede, liderler, Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın seyri ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın kalıcı barışla neticelenmesi için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya her zaman hazır olduğunu, doğrudan müzakerelerin canlandırılması için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği konusunda adım atılmasının gerekli olduğunu, ticari gemilere saldırının izahının olamayacağını, taraflardan sorumlu davranış beklediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin geliştirilmesi için de adımlar atmayı sürdüreceklerini, enerji, madencilik ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini artırmanın iki ülke açısından yararlı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi Çağrı Erhan eşlik etti.