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Gündem
AA 18.10.2023 11:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Filistin" diplomasisi sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların sona ermesi ve bölgede barışın tesisi için dünya liderleriyle telefon diplomasisi yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Filistin" diplomasisi sürüyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda yaptığı görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreç, bölgede artan gerilim ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, çatışmaların bir an önce sona ermesinin bölge ve dünya barışı adına önemli olduğunu, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin yoğun çaba sarf ettiğini, gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail-Filistin meselesinde karşılıklı atılacak müspet adımların kalıcı çözümü beraberinde getirebileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de hastane bombalamasına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de hastane bombalamasına tepki

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile yapılan telefon görüşmesinde ise İsrail-Filistin çatışmalarının geldiği nokta, barışın bölgede tesisi için izlenmesi gereken politikalar ve ağır insani krizin çözümüne yönelik acil tedbirler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Gazze'deki insan hakları ihlallerine karşı, başta Batılı ülkeler olmak üzere, uluslararası toplumun etkin çıkışlar yapması gerektiğini, krizi derinleştiren kışkırtıcı adımlar yerine yıllar boyunca Filistin'e verilip tutulmayan sözlerin hatırlanması ve gereğinin yerine getirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile gerçekleştirilen telefon görüşmesinde de İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar ve başta bölgedeki insan hakları ihlalleri olmak üzere birçok kaygı verici gelişmeyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'e Türkiye'nin bölgesel ve küresel çapta son derece olumsuz sonuçları olabilecek bu çatışmalı sürecin sonlandırılması için her türlü gayreti gösterdiğini ve buna devam edeceğini ifade etti.

Bölge ülkelerinin de barışı korumanın yanı sıra çatışmaların ve insan hakları ihlallerinin durdurulması için çaba gösterip dünyaya bu yönde mesaj vermesi gerektiğini belirten Erdoğan, tepkileri artıran değil, azaltan adımların bir an önce atılmasının doğru olacağını dile getirdi.

"Tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile yaptığı görüşmede, İsrail ile Filistin arasında şiddeti giderek artan çatışmalar ve sükunetin sağlanması için yapılması gerekenler konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin kalıcı barış için ortaya koyduğu çözüm önerilerini paylaşarak, hiçbir ülkenin ateşe körükle gitmemesi ve insani yardımlar konusunda da herkesin insan hakları çerçevesinde somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in dün akşam Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda da bulundu.

Erdoğan, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum" ifadesini kullandı.

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