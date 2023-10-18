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Gündem
TRT Haber 18.10.2023 09:12

5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ve Tunceli'de gerçekleştirilen terör operasyonlarında toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.

5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele operasyonları yurt içinde de devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tunceli Ovacık Doludibek kırsalında düzenlenen hava destekli Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu'nda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında, "Operasyonu düzenleyen kahraman Jandarmamızı ve Güvenlik Korucularımızı tebrik ediyorum. 4 mevsim, 12 ay, 365 gün gece gündüz teröristlerin peşindeyiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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