5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele operasyonları yurt içinde de devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tunceli Ovacık Doludibek kırsalında düzenlenen hava destekli Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu'nda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında, "Operasyonu düzenleyen kahraman Jandarmamızı ve Güvenlik Korucularımızı tebrik ediyorum. 4 mevsim, 12 ay, 365 gün gece gündüz teröristlerin peşindeyiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.