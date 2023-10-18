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Gündem
TRT Haber 18.10.2023 08:24

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’de Doludibek kırsalında düzenlenen operasyonda 2 bölücü terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız sevk ve idaresinde, Ovacık'ın Doludibek kırsalında Jandarma SİHA, Atak helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucusu timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Yerlikaya paylaşımında, "Operasyonu düzenleyen kahraman Jandarmamızı ve Güvenlik Korucularımızı tebrik ediyorum. 4 mevsim, 12 ay, 365 gün gece gündüz teröristlerin peşindeyiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

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Terörle Mücadele Tunceli
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