MSB, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İki bedende bir can; Türkiye-Azerbaycan! Kardeş Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, asil Azerbaycan halkını gönülden selamlıyoruz. Kardeşlerimizle “Tek Millet, İki Devlet” anlayışıyla her zaman bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği!" ifadelerine yer verildi.

İki bedende bir can; Türkiye-Azerbaycan!

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Kardeş Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, asil Azerbaycan halkını gönülden selamlıyoruz. Kardeşlerimizle “Tek Millet, İki Devlet” anlayışıyla her zaman bir ve beraber olmaya devam edeceğiz.



Yaşasın Türkiye-Azerbaycan… pic.twitter.com/7xU7aQjtBa — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 18, 2023