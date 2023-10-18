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TRT Haber 18.10.2023 10:17

MSB, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Milli Savunma Bakanlığı, 18 Ekim 1991’de bağımsızlığını kazanan Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutladı.

MSB, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İki bedende bir can; Türkiye-Azerbaycan! Kardeş Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, asil Azerbaycan halkını gönülden selamlıyoruz. Kardeşlerimizle “Tek Millet, İki Devlet” anlayışıyla her zaman bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği!" ifadelerine yer verildi.

 

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