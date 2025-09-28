Çok Bulutlu 24.6ºC Ankara
TRT Haber 28.09.2025 13:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı

Türk edebiyatının müstesna isimlerinden şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında vefat etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakiler'in vefatı dolayısıyla NSosyal hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

Şair ve yazar Yavuz Bülent Bâkiler yaşamını yitirdi
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bâkiler yaşamını yitirdi

Erdoğan mesajında, "Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler’in vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Bakiler’e Allah’tan rahmet diliyor; ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.

Recep Tayyip Erdoğan
