Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı

Türk edebiyatının müstesna isimlerinden şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında vefat etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakiler'in vefatı dolayısıyla NSosyal hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler’in vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Bakiler’e Allah’tan rahmet diliyor; ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.