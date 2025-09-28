Parçalı Bulutlu 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.09.2025 13:04

Kütahya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

Kütahya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 12.59'daki deprem, 8,46 kilometre derinde kaydedildi.

Yerlikaya: Ekipler saha taramalarına başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

"Bize intikal eden herhangi bir olumsuzluk yok"

Vali Musa Işın, TRT Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak depreme ilişkin son durumu değerlendirdi.

Depremin üzerinden kısa bir süre geçtiğini ve ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığını belirten Işın, "Şu ana kadar saha araştırmalarımızda bize herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. Araştırmalarımız devam ediyor. Jandarmamız ve muhtarlarımızla irtibat halindeyiz." dedi.

Erkenden bir şey söylemenin doğru olmadığını söyleyen Vali Işın, şunları kaydetti:

"Henüz erkenden bir şey söylemek doğru değil ama şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuzluk yok. 5,4 büyüklüğü, özellikle kırsal bölgeler, köy bazında değerlendirildiğinde büyük sayılabilecek bir rakam. İnşallah herhangi bir hasarımız, can ve mal kaybımız olmaz diye ümit ediyoruz. Ekiplerimizin araştırmaları sürüyor."

Vali Işın, daha önce bölgede yaşanan en büyük sarsıntının 4,6 büyüklüğünde olduğunu hatırlatarak, Simav'da geçmiş yıllarda da 5,9 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını ancak o depremde can kaybı olmadığını belirtti.

ETİKETLER
Deprem İstanbul İzmir Son Dakika
Sıradaki Haber
TBMM yeni yasama yılına 5G teknolojisiyle girecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:32
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bâkiler yaşamını yitirdi
13:30
Savunmada gelişen yetenekler sağlığa da iyi gelecek
13:09
Bakanlıktan özel kreş ve gündüz bakımevleri desteklerine ilişkin açıklama
12:57
Gazze'de can kaybı 66 bini aştı
12:21
Zelenski, Rusya'nın hava saldırılarında 4 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını duyurdu
12:16
Yerli helikopter Gökbey, gökyüzünde hayat kurtaracak
Helikopter ambulans filosu 2026’da Gökbey ile güçlenecek
Helikopter ambulans filosu 2026’da Gökbey ile güçlenecek
FOTO FOKUS
Otellere yerleştirilen dinleme ve görüntüleme cihazları ile ilgili 1 şüpheli gözaltında
Otellere yerleştirilen dinleme ve görüntüleme cihazları ile ilgili 1 şüpheli gözaltında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ