Parçalı Bulutlu 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 28.09.2025 11:36

Nostaljik tren "Orient Express" 1 Ekim'de ikinci kez Türkiye'de

Nostaljik tren Orient Express bu yıl ikinci kez Türkiye'ye gelecek. Tren Paris'ten başlayan seferinin ardından 1 Ekim'de İstanbul'a ulaşacak.

Nostaljik tren "Orient Express" 1 Ekim'de ikinci kez Türkiye'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa'nın en prestijli trenlerinden biri olan Venice Simplon Orient Express'in bu yılki ilk seferini 4 Haziran'da Türkiye'ye giriş yaparak gerçekleştirdiğini ve 6 Haziran'da İstanbul'dan ayrıldığını hatırlattı.

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan trenin, Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye ulaşacağını aktaran Uraloğlu, "1 Ekim'de saat 08.00'de Türkiye'ye giriş yapacak tren, 3 Ekim'de saat 14.05'te Bakırköy'den hareket ederek aynı gün 23.30'da Kapıkule'den çıkış yapacak" ifadesini kullandı.

Uraloğlu, trenin toplam 16 vagondan oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Paris-İstanbul arasında düzenlenen nostaljik tren yolculuğu, seyahat tutkunları tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. İstanbul'a trenle gelen yolcular, dönüşlerini uçakla yapıyor. İstanbul-Paris seferine ise yeni bir yolcu grubu katılıyor."

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu
Sıradaki Haber
Meclis’te sıfır atıkla büyük kazanım: 1151 ağaç kesilmekten kurtuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:07
Roma Dönemi'ne ait 1700 yıllık sikkeler ana yurduna döndü
11:53
TBMM yeni yasama yılına 5G teknolojisiyle girecek
11:11
Meclis’te sıfır atıkla büyük kazanım: 1151 ağaç kesilmekten kurtuldu
10:46
Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne 100 bini aşkın kişi katıldı
10:37
Hindistan'daki siyasi parti mitinginde çıkan izdihamda ölü sayısı 39'a yükseldi
10:34
Malezya, BM'de veto hakkının sınırlanması ve İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısı yaptı
Tralleis Antik Kenti'nde 2 bin yıllık villalar bulundu
Tralleis Antik Kenti'nde 2 bin yıllık villalar bulundu
FOTO FOKUS
Otellere yerleştirilen dinleme ve görüntüleme cihazları ile ilgili 1 şüpheli gözaltında
Otellere yerleştirilen dinleme ve görüntüleme cihazları ile ilgili 1 şüpheli gözaltında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ