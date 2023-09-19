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Gündem
AA 19.09.2023 01:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkevi’nde diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkevi’nde diplomasi trafiği
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü. Yarım saat süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra BM gündemindeki konular ile bölgesel ve küresel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı, Afrika'daki gerilimler ve iki ülkenin çözüm önerileri de karşılıklı olarak ele alındı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Köklü bağlara sahip olduğumuz Cezayir ile işbirliğimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz"

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Dost ve kardeş Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Türkevi'nde bir araya geldik. Köklü bağlara sahip olduğumuz Cezayir ile işbirliğimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz" açıklamasını paylaştı.

Erdoğan'ın Tebbun ile görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da hazır bulunduğu bildirildi.

Erdoğan, Stoltenberg'i kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan'ın, Türkevi'ndeki basına kapalı kabulü yaklaşık 50 dakika sürdü.

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Cezayir Recep Tayyip Erdoğan Jens Stoltenberg
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