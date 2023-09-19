Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'ya Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği ABD'de, Amerikan PBS kanalına konuştu.



Erdoğan, bir soru üzerine, "Son 50 yıldır AB'nin kapısında bekliyoruz ve şu anda Rusya'ya, Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum" ifadelerini kullandı.

"İsveç verdiği sözleri tutmalı"

Erdoğan, "ABD'nin Türkiye'ye F 16 savaş uçağı satışı, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasıyla ilişkilendirilmemeli. Bu iki konunun birbiriyle bağlantılı olmaması gerektiğine inanıyorum” dedi.

İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda ise İsveç'in verdiği sözleri tutması gerektiğini dile getirdi. "Terör örgütlerinin gösteri ve faaliyetlerini durdurmaları gerekmektedir. İsveç sadece mevzuatta değişiklik yapmış gibi görünüyor ama yeterli değil" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerikan PBS televizyon kanalına konuştu. https://t.co/zq3P6QapUM pic.twitter.com/eQumF5nl97 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 18, 2023

"ABD ile iyi ilişkilerim olduğu gibi Rusya ile de olacak"

Erdoğan, Amerika'yı mı Rusya'yı mı tercih ediyorsunuz sorusuna, "Diplomasi dünya çapındaki uluslarla kazan-kazan senaryosuna dayalı temaslar kurmaktan ibarettir, tıpkı ABD ile iyi ilişkilerim olduğu gibi, aynı şekilde Rusya ile de iyi ilişkilerim olacak. Bu şekilde devam edeceğim" cevabını verdi.

"Türkiye'nin mahkeme kararlarına saygı duyulması gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, henüz konuşması devam ederken, spikerin araya girip sözünü kesmek istemesi üzerine "Konuşmamı kesmeye hakkınız yok" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerlendirmelerini sürdürerek Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurguladı. Mahkeme kararlarına herkesin saygı duyması gerektiğinin altını çizdi.