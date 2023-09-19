Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, 2 binden fazla Amerikan sermayeli şirkete ev sahipliği yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle Concordia Zirvesi kapsamında gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Ülkelerimiz arasında çok ciddi potansiyele sahibiz. Ortak çabalarımızla 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizi gerçekleştireceğimize inanıyorum.

Bugün Türkiye, 2 binden fazla Amerikan sermayeli şirkete ev sahipliği yapıyor.



Otomotiv, kimya, ilaç, enerji, teknoloji, lojistik ve finans başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren bu şirketler şimdiye kadar ülkemize 14 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım yaptı.



Ülkemiz, tedarik zincirlerini çeşitlendirme arayışı içinde olan Amerikalı şirketler için önemli fırsatlar sunuyor.

"Kapılarımız Amerikan iş dünyasına her daim açıktır"



Geçtiğimiz 21 yılda birçok alanda reformlar yaparak son derece yatırımcı dostu bir iş ortamı oluşturduk.



Türkiye’de ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile Amerika’daki temsilciliklerimizin kapıları Amerikan iş dünyasına her daim açıktır.



Ülkemize yatırım yapan firmalara ve Amerikalı girişimcilere Türk ekonomisine duydukları güven dolayısıyla teşekkür ediyorum."