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TRT Haber 18.09.2023 22:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na 13'üncü kez hitap edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na 13'üncü kez hitap edecek. Erdoğan, bugüne kadar yaptığı konuşmalarda dünyanın çözemediği birçok soruna vurgu yaptı, tarihi mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na 13'üncü kez hitap edecek

Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, diplomasinin zirve yaptığı, önemli konuların masaya yatırıldığı küresel zirvelerden biri.

Genel kurula damga vuran isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

İlk defa 2005’te genel kurula katılan Erdoğan, 2007, 2009 ve 2011 yıllarındaki toplantılarda da başbakan olarak yer aldı.

Erdoğan, cumhurbaşkanı seçildiği 2014 yılından itibaren de aralıksız olarak Birleşmiş Milletler genel kuruna katıldı.

Koronavirüs döneminde çevrimiçi olmak üzere 12 defa genel kurula hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada bu tecrübeye sahip birkaç liderden biri.

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“Dünya 5’ten büyüktür”

BM Genel Kurulu'nda gözler liderlerin vereceği mesajlarda olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitapları her zaman büyük ses getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir çok cümlesi gündemi belirledi, özellikle mazlum coğrafyalarda slogan haline geldi

Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmalarıyla özdeşleşen ifadeleri hafızalara kazındı.

Erdoğan'ın ilk defa 2014 yılında kullandığı “Dünya 5’ten büyüktür” cümlesi, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin yapısını eleştirdiği bu mesajını her sene tekrarladı.

Birçok tarihi konuşma yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birçok konuşması tarihi nitelikteydi. 2019’da yaptığı konuşmada ise Aylan bebeğin fotoğrafını gösterdi, dünyanın umuda yolculuk için yola çıkan mazlumları görmezden geldiğinin altını çizdi.

BM kürsülerinden tüm dünyaya çağrılar yaptı. Erdoğan geçen yıl Birleşmiş Milletler kürsüsünden tarihi bir adım daha attı, tüm dünyaya KKTC'nin tanınması çağrısı yaptı.

Birçok liderin görmezden geldiği İsrail’in işgal ettiği topraklardan, Karabağ sorununa, Batıdaki İslam düşmanlığından, dünyadaki gelir adaletsizliğine birçok başlık BM Genel kurulunda Erdoğan’ın gündeminde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Kurulda bu sene de vereceği mesajların tüm dünya kamuoyu tarafından takip edilmesi bekleniyor.  

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