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TRT Haber 18.09.2023 21:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile güvenlikten ticarete çok boyutlu ilişkilerimiz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD ile güvenlikten ticarete çok boyutlu ilişkilerimiz var. ABD'nin Türkiye'deki yatırımlarının artırması bizim ciddi manada beklentimizdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile güvenlikten ticarete çok boyutlu ilişkilerimiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta “13. Concordia Yıllık Zirvesi”ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

ABD ile güvenlikten ticarete çok boyutlu ilişkilerimiz var. ABD'nin Türkiye'deki yatırımlarının artırması bizim ciddi manada beklentimizdir.

Türkiye olarak salgın dönemini başarılı bir şekilde atlattık. Bazı ülkeler içine kapanık politikalar geliştirdiler ama bizde böyle bir şey söz konusu değildi. Salgın döneminde 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek gönderdik.

Tahıl koridoru

Putin ile yoksul ülkelere 1 milyon ton tahılın sevkiyatını hedefliyoruz. Tahıl koridorundan Afrika'ya daha fazla tahıl gitmeli.

NATO'nun en eski ve en önemli üyelerinden biriyiz, görevlerimiz sürecek. Biz NATO'nun içinde aldığımız görevleri harfiyen yerine getiren bir ülkeyiz.

Mültecilere bakışımız çok farklı. Bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. 600 bine yakın Suriyeli gönüllü olarak döndü.

2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz yolunda adımlar atmaya devam edeceğiz.

Büyük bir hedefimiz var. Depremden etkilenen kentlerimizde 1-2 yıl içinde deprem konutlarımızı inşa edeceğiz.

6 Şubat deprem felaketi ardından Fas ve Libya'da meydana gelen felaketlerin acısını ancak biz biliriz. Biz bunu yaşadık. 50 bin kaybımız oldu. Konutları yıkılan vatandaşlarımız bir an önce evlerine yerleşsin istiyoruz. Bakanlığımız yoğun olarak çalışmaları sürdürüyor. Fas ve Libya'ya süratle yardım için ekiplerimizle 'Biz hazırız' dedik. Fas'tan geri dönüş almadık, Libya'dan geri dönüş aldık. 3 uçak ve 3 gemi gönderdik. Talep olursa her türlü yardımı göndermeye hazırız dedik.

Enflasyonla mücadele

Küresel enflasyon dünyayı tehdit eden bir durum. Biz de bu enflasyonu şu anda bedelini ödedik, ödüyoruz. Ekonomi ekibimiz yoğun çalışma içinde. Başarılı süreç yürütüyorlar. İnşallah yıl sonu ya da yılın başında bunu başaracağız. 2024'e daha farklı şekilde gireceğiz.

Parlamentoda gücümüz anayasayı değiştirmeye muktedir değil. Grubu olanlar çağrımıza olumlu cevap verecek olursa beraber anayasayı değiştirmeyi başarırız. Çağrımı yaptım, yapıyorum, yapmaya devam edeceğim.

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