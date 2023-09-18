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TRT Haber 18.09.2023 19:12

CHP'li Tanrıkulu hakkında hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

CHP'li Tanrıkulu hakkında hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik iddiaları nedeniyle Tanrıkulu hakkında Adalet Bakanlığından soruşturma izni istemişti.

Bakanlığın soruşturma izni vermesinin ardından başsavcılık Tanrıkulu hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçları yönünden tanzim olunan fezlekeyi Adalet Bakanlığına göndermişti.

Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Tanrıkulu hakkındaki fezlekeyi TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdi.

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