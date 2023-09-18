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Gündem
DHA 18.09.2023 18:44

AFAD, Libya'da barınma çadırları ve sahra hastanesi kurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel felaketinden etkilenen Libya için, barınma çadırları ve sahra hastanesi kurulduğunu açıkladı.

AFAD, Libya'da barınma çadırları ve sahra hastanesi kurdu
[Fotograf: DHA]

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afetin ilk anından itibaren, dost ve kardeş Libya halkının yanındayız. Libya'da, 11 Eylül'de etkili olan Danyel kasırgası ve şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarından sonra hayatın normale dönmesi için yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

AFAD, Libya'da barınma çadırları ve sahra hastanesi kurdu

Bölgede görev yapan ekiplerimiz tarafından, afetten etkilenen Libyalı kardeşlerimiz için barınma çadırları ve sahra hastanesi kuruldu. İnsanımız için ülkemizde, İnsanlık için sınırlarımızın ötesinde" ifadelerine yer verildi. 

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