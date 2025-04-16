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Gündem
AA 16.04.2025 17:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Önder'in kızı Ceren Önder ile dün gece ve bugün telefonda görüştü.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini belirtti.

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Sırrı Süreyya Önder'e ne oldu?

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder İstanbul'daki evinde yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından Şişli'deki hastaneye kaldırılmış ve kalbindeki aort damarının yırtıldığı tespit edilerek ameliyata alınmıştı.

Önder'in ameliyatı 12 saat sürdü. Önder, operasyonun ardından yoğun bakım servisinde gözlem altına alındı.

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