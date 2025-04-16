Az Bulutlu 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 16.04.2025 16:12

İstanbul Havalimanı, Avrupa'da üçlü pist operasyonunu başlatan ilk meydan olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava trafiği yönetiminde tarihi bir adım attıklarını belirterek, "Bu sistemle, İstanbul Havalimanı'nda aynı anda üç uçak birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş veya kalkış gerçekleştirebilecek. İstanbul Havalimanı, Avrupa'da üçlü pist operasyonunu başlatan ilk meydan olacak" dedi.

İstanbul Havalimanı, Avrupa'da üçlü pist operasyonunu başlatan ilk meydan olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda hava trafiği yönetiminde tarihi bir adım attıklarına işaret etti.

İstanbul Havalimanı'ndan "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu"nun yarın saat 10.00'da başlayacağını belirten Uraloğlu, "Bu sistemle, İstanbul Havalimanı'nda aynı anda üç uçak birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş veya kalkış gerçekleştirebilecek" değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, sistemin devreye alınmasıyla pistlerin verimli şekilde kullanılacağına dikkati çekti.

Üçlü bağımsız pist operasyonuyla İstanbul Havalimanı'nın trafik akışının hızlanacağını ve dinamik kapasitesinin artacağını bildiren Uraloğlu, "Üçlü bağımsız pist operasyonu ABD'de uygulanıyor. İstanbul Havalimanı, Avrupa'da üçlü pist operasyonunu başlatan ilk meydan olacak" ifadesini kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Hazırlıklar 2022'de başladı

Uraloğlu, proje çalışmalarına 2022'nin son çeyreğinde başlandığını, 2023 ve 2024 yıllarında Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Türk Hava Yolları işbirliğiyle toplantılar, risk analizleri, emniyet çalışmaları ve simülasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

EUROCONTROL tarafından hazırlanan emniyet analiz raporu doğrultusunda gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yeni hava sahası tasarımı yapıldı, kontrol sistemleri üçlü operasyonlara uygun hale getirildi, havayolu şirketleri bilgilendirildi. Hava trafik kontrolörlerimize yerli ve milli simülatörümüzle eğitimler verildi. Üçlü pist operasyonlarını desteklemek için gereken teknoloji son derece gelişmiş ve karmaşık. Sistem, ileri düzey radarlar, hassas seyrüsefer yardımcıları ve güçlü hava trafik kontrol protokollerini kapsıyor. Tüm bu bileşenler, eşzamanlı operasyonların güvenli şekilde yürütülmesini ve hava ile yer trafiğinin kesintisiz devam etmesini sağlıyor. Sistem aynı zamanda uçuş rotalarını ve akışlarını öngörmeye yardımcı olan otomatik yapılar içeriyor, pist ihlallerinin önlenmesi ve akıcı trafik yönetimi açısından önemli rol oynuyor."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
İstanbul İstanbul Havalimanı Abdulkadir Uraloğlu
Sıradaki Haber
Türkiye: Ege ve Doğu Akdeniz'de oldubittiye izin yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun telefonu
17:25
TBMM Başkanı Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sırrı Süreyya Önder'e ziyaret
17:00
TARSİM zirai don olayının kayısılardaki etkilerini yerinde tespit etti
16:58
Baklavaya konmak için hazırlanan küflü ve kurtlu 11 ton ceviz ele geçirildi
16:37
İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de 4 bin 700'den fazla kişinin uzuvları ampute edildi
16:09
ABD'de mortgage faiz oranı yükseldi
Tekirdağ'da kanola tarlaları sürücülere renkli bir rota sunuyor
Tekirdağ'da kanola tarlaları sürücülere renkli bir rota sunuyor
FOTO FOKUS
Başıboş köpekten kaçarken motosiklet çarptı
Başıboş köpekten kaçarken motosiklet çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ